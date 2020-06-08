Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında Türkiye'de yaşanan trafik kazalarıyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.
Soylu, "Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı.
Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre %1️⃣4️⃣ azaldı ⬇️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 8, 2020
Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu...
Lütfen
🚘 Emniyet kemeri,
📵 Sürücünün telefonla konuşmaması,
🚨Hız
Ve diğer tüm kurallara uyalım...#BuYoldaHepBirlikteyiz
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