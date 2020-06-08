Perinçek: İki ismin vekilliğinin düşürülmesi başlangıç, HDP’ye kapatma davası açılmalı

6) Hukuk nedir, bilen bilmeyen konuşuyor. CHP-HDP/PKK İttifakı ve diğer yandaşları, vatan bütünlüğü ve yurtta barıştan bağımsız bir hukuk ve yargı icat etmeye kalktılar. Hukuku devlet yapar ve devlet yaptırımıyla uygulanır.

Hukuk, devletin program ve siyasetinin emrindedir.