İzmir'de polis sahilde halay çekenleri araştırıyor

İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonunda Kordonboyu'na akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sahilde halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet, ihlal yapanları belirlemek için harekete geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasıyla İzmir'de vatandaşlar deniz kenarına akın etti.

Bir grup ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak Kordonboyu'nda müzik eşliğinde maskesiz halay çekti.

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yansımasının ardından İzmir Emniyeti harekete geçti. Ekipler, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehlikeye atan o gençlerin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.

Ayrıca geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillere çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü.