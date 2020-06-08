Cezaevinden izinli çıktı, rehin aldığı eski karısını ayağından vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Ümit A. rehin aldığı eski karısını vurarak ayağından yaraladı. Ümit A. savcı ve polisin iknası sonucu polise teslim oldu.

İHA'nın aktardığı habere göre olay, öğlen saatlerinde Ereğli'nin Kepeç mahallesinde yaşandı.

Bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıkan 43 yaşındaki Ümit A., boşandığı eşi Aslıhan D.’nin evine gelerek 3 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki kızı P.S.A.’nın velayetini istedi.

Çıkan tartışma sonrası Ümit A. belindeki silahı çıkartarak eski karısını rehin aldı. Polisin ikna çabası sırasında eski koca rehin aldığı Aslıhan D.'yi ayağından vurarak yaraladı.

Polisi binaya sokmayan eski koca savcının olay yerine gelmesini isteyerek 7 yaşındaki kızının velayetinin eski eşinden alınarak halasına verilmesini talep etti.

Bunun üzerine olay yerinde düzenlenen kızının velayetinin halasına verildiğine dair evrak Ümit A.’ya gösterilerek silahıyla birlikte teslim olması sağlandı.

Polis ekipleri eski kocayı binadan çıkartarak gözaltına alırken, yaraladığı eski eşi 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.