AK Partili Tayyar: Aktif siyaseti bırakıyorum

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini bıraktığını duyurdu.

Tayyar, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile yaptığı görüşme sonrası kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar, “Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız Mahir Ünal‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle” diye yazdı.

Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız @mahirunal ‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım.



Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum.



Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle👐 — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 8, 2020

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