Koronavirüsü yenen Dr. Selçuk Köse: İlaç ilk kez benim üzerimde denenmiş

Türkiye'de koronavirüsten enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından Op. Dr. Selçuk Köse, “15 dakika kadar kalbim durmuş. Acil müdahale edilmiş. Yapılan müdahale sonucu kalp atışlarım tekrardan normale dönmüş. Daha sonraki günlerde beyinde problem olmuş. Sonrasında ise şu an koronavirüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş” dedi.

Hastalarını tedavi ederken koronavirüse yakalanan ve 35 gün süren tedavisinin ardından iyileşen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, o süreçte yaşadıklarını anlattı.

Köse, “Tamamen hafıza kaybı yaşadım, o günlere dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye yatmadan 1 hafta öncesine kadar başlayan bir yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi şikayetlerim başlamış. Mevsimsel olarak düşünmüşüm ve tedaviye başlamışım. Daha sonra şikayetler gün geçtikte artmış solunum sıkıntısı da eklenince işin ciddiyetine varıp koronavirüse yakalandığımızı düşündüm. Hastanede yaptığım testler sonucunda korona virüs testim pozitif çıkmış. Sonrasında da hastaneye yatışım gerçekleşmiş. Benim bilincim açıkmış ama o günleri hiç hatırlamıyorum tamamen aklımdan silinmiş. Hastaneye yatırıldıktan sonra ilaç tedavilerim başlamış. Bu arada yalnız giderek artan bir solunum sıkıntısı başlamış. Bundan ötürü solunum desteği almaya başlamışım" dedi.

Daha sonra 15 dakika kadar kalbinin durduğunu belirten Köse, "Yapılan müdahale sonucu kalp atışlarım tekrardan normale dönmüş. Daha sonraki günlerde beyinde problem olmuş. Sonrasında ise şu an koronavirüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş. Sonrasında kök hücre nakli yapılmış. Ben hayata kavuşmuşum. Çünkü çok ciddi bir süreç, ilk başlarda benim hasta olduğum dönemlerde tanısı bilinmeyen tedavisi yapılamayan bir hastalıktı. Çok hızlı bir süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız ve devletimizin ileri gelenleri hastanemiz hızlı bir şekilde adapte olarak ben ve benim gibi hastaları tedavi ederek hayata tekrar döndürmeyi sağlamış. 11 Nisan gibi yoğun bakımdan çıkarak normale servise alındım" ifadelerini kullandı.

Köse, şu anda fizik tedavi gördüğünü ve hasta olduğu süreçte kaslarının erdiğini anlatarak, "Allah’a şükür şu anda bir problem yaşamadım. Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat ederek maske taksınlar” diye konuştu.