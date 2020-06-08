Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu: Salgın ve ülke ekonomilerinin faaliyete geçmesi görüşüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik yapılan açıklamada iki liderin telefonda koronavirüs salgını, Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğü belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG ile işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi ile ABD ve Türkiye'nin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçmesi için son çabaları ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Erdoğan ve Trump, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere kritik ikili ve bölgesel konuları görüştü" ifadesine yer verildi.