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    Mehmetçik Vakfı’na bağışlar 4’e katlandı

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    Mehmetçik Vakfı gelir ve giderlerine ilişkin istatistikleri Meclis’e gönderdi. Buna göre vakıf, son 10 yılda rakamları 4’e katlayarak 2019’da 326 milyon 906 bin TL kazanç sağladı.

    TBMM Dilekçe Komisyonu’na bir vatandaşın başvurusu üzerine, TSK Mehmetçik Vakfı gelir ve giderlerine ilişkin istatistikleri yıl yıl, kalem kalem Meclis’e gönderdi. Mehmetçik Vakfı 2010 ila 2019 arasındaki gelirlerini de açıkladı. 2010’da 81 milyon 898 bin TL geliri olan vakıf, 10 yılda gelirlerini 4’e katlayarak 2019’da 326 milyon 906 bin TL kazanç sağladı. Kurban bağışları 2010’da 15 milyon 542 bin TL iken, 2019’da bu rakam 43 milyon 8 bin TL’ye ulaştı. Vakfın giderleri ise 2010’da 56 milyon 181 bin TL iken, 2019’da 154 milyon 600 bin TL olarak gerçekleşti.

    44 bin kişiye 122 milyon

    Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Mehmetçik Vakfı, 2010’da 33 bin 280 kişiye 47 milyon 835 bin TL yardımda bulunurken 2019’da bu rakam 44 bin 842 kişiye 122 milyon 56 bin TL’ye ulaştı. 2020’nin ilk üç ayında ise 17 bin 730 kişiye 71 milyon 430 bin TL yardım yapıldı. Darbe girişiminin gerçekleştiği 2016’da 106 milyon 863 bin 260 TL yardım yapıldı. Bu rakam darbe 2017’de ise, 82 milyon 166 bin 99 TL’ye düştü. Kurban bağışları da 2016’da 41 milyon 721 bin TL olurken, 2017’de 39 milyon 906 bin TL’ye indi. Gayrimenkul bağışları ise 10 milyon 231 bin TL’den, 3 milyon 675 bin TL’ye geriledi. 2017’de ise, vatandaşın, orduya sinsice sızan FETÖ ile ülkenin başta terörle mücadele olmak üzere koruyucu gücü olan TSK’yı birbirinden ayrıştırdığı bağışlara yansıdı. Hızla toparlanan bağışlar, 2018’de 82 milyon 166 bin TL’den 163 milyon 17 bin 453 TL’ye çıktı.

    Toplam 985 milyon TL yardım

    TSK Mehmetçik Vakfı ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarını başlangıç kabul edilerek üçer aylık dönemler halinde sadece gazi ve engelli hak sahibine toplam 31 milyon 551 bin TL bakım yardımı, 709 şehit çocuğuna toplam 1 milyon 827 milyon TL bakım ve öğrenim yardımı olmak üzere toplam 33 milyon 379 bin TL yardım yapıyor. TSK Mehmetçik Vakfı kuruluşundan bugüne kadar ise toplam 52 bin 228 hak sahibine 985 milyon 652 bin 747 TL yardımda bulundu.

    Etiketler:
    açıklama, rakam, Bağış, Mehmetçik Vakfı, TSK
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