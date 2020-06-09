Vaka sayısı artabilir: Gevşeten 3 yanlış

Normalleşme sürecinde 'virüsün hastalık yapma yeteneğinin azaldığı, sıcak havanın bulaşmayı engelleyeceği ve salgının sona yaklaştığı' algısı halkta 3 gevşeme nedeni olarak öne çıktı. Bu yüzden kurallara uyulması için daha sıkı denetim ve daha güçlü kampanya planlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, normalleşme sürecine bağlı olarak günlük vakaların beklenen hızla azalmaması üzerine, daha sıkı denetim ve daha güçlü kampanyalar yapılmasına karar verildi. Sorunun, kurallara uyulmamasından kaynaklandığı ve halkın 3 konudaki yanlış bilgisinin 'gevşeme' yarattığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bayramdan sonraki haftalarda günlük vakaların 500 civarında olacağına ilişkin hesabı tutmadı. Halen 800-900 bandında olan günlük vakaların, hesaplamalarda yüzde 40’lık bir sapmaya denk geldiği belirtiliyor.

Hükümette yapılan değerlendirmelerde, normalleşmeyle ilgili atılan adımlarda, geri gidilmesi yerine kurallara uyulmasının sağlanması yönünde görüş oluştuğu ifade ediliyor.

Verilen bilgilere göre koronavirüsün etkisinin azaldığına dair hiçbir bilimsel makale bulunmuyor. Vatandaşlar üç konudaki yanlış algı nedeniyle kurallara uymuyor. Bilinenin aksine, “Virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı, sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediği, salgın bitmediği” vurgusu yapılıyor.

'Günlük vaka 1100 civarına çıkabilir'

Bu nedenle toplum sosyolojisinin yönetilmesi için, kurallara uyulmasının sağlanması, denetimlerin arttırılması ve bu konudaki kampanyaların bilim insanları ve medya yoluyla yoğunlaştırılması planlanıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki hafta ortasında günlük vaka rakamlarının 1100 civarına çıkabileceğini dile getiriyorlar. Ancak buna rağmen normalleşme adımlarından geri adım atmadan, kurallara uyulmasının sağlanması gerektiği dile getiriliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, toplumun yüzde 50’sinin kurallara uyduğu, vaka sayısındaki artışın kurallara uymayan kesimin tutumundan kaynaklandığı belirtiliyor.