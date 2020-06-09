Bakan Koca, maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyi gözüne takan Hamza Tatlı'nın fotoğrafını 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' sözleri ile paylaşmıştı. Koca, Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası olan annesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, maskenin doğru takılmasının önemine dikkat çekmek için sosyal medyada fotoğrafını paylaştığı ve maskeyi gözüne takan Hamza Tatlı'yı telefonla aradı.

Konuyu ilişkin açıklama yapan Hamza Tatlı, “Bakanımız telefonda, fotoğrafı topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirttim. Bakanımız da sağ olsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bakan Koca, 4 Haziran’da sosyal medya hesabından, “Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim” notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaşmıştı.

Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim. pic.twitter.com/l6a5TQhtpV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020

​Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin’in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastaneye götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım”