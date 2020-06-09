Maçka Parkı'nda koronavirüse aldırmadan halay çektiler

Koronovirüs salgınını önleme kapsamındaki kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını ve normalleşme takviminin uygulanmaya başlanmasnı fırsat bilen vatandaşlar, dün akşam Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'na akın etti.

Burada müzik eşliğinde halay çeken kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. Vatandaşlar tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

'Güzel bir akşamda eğleniyoruz'

Maçka Parkı'nda eğlendiklerini belirten bir kişi, "Geçirdiğimiz koronavirüs hastalığından dolayı, güzel bir akşamda arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyoruz. Ayrı oturmaya çalışıyoruz. Ev ortamından bütün ülkece sıkıldık. Bütün her yer kapalı, böyle kendi kendimize eğlence yaratmaya çalışıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını istiyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirten bir başka kişi ise "Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Kalabalıktı. Biz de daha az virüs kapabiliriz diye arka taraflara gittik" dedi.