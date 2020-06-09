'Pandemi ile gelen işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak'

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Normalleşme sürecinde 'Yeni İstihdam Kalkanı' paketinin ayrıntıları belli oldu. NTV'nin haberine göre, salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Yeni düzenleme kapsamında ayrıca;

- Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

- Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğile devam edecek.

- İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

17 Temmuz'da bitecekti

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.