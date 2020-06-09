Kılıçdaroğlu'ndan 3 ismin vekilliğinin düşürülmesine tepki: Bunlar darbe döneminde yaşadığımız olaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'liler Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bunlar darbe döneminde yaşadığımız olaylar. Yapılan yanlıştır. Anayasaya aykırıdır. Kendilerinin yaptığı bu anayasaya bile aykırıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Sözlerinin başında Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in 'askeri casusluk' iddiası nedeniyle gözaltına alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Biz ülkemizde nasıl huzura erişeceğiz? Ülkede özgür gazeteciler varsa, kalemini satmayan, vatandaşın derdini özgürce dile getiren gazeteciler varsa, özgürlükler varsa huzura öyle erişeceğiz" dedi.

"Özgür gazeteciler ellerinde kalemleriyle bizi bilgilendirmek istiyorlar. Haber topluyor bu gazeteciler. Zor koşularda görev yapıyorlar" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama bir haber geliyor. İki gazeteci arkadaşımız gözaltına alınıyor. İsmail Dükel ile Müyesser Yıldız... Niye alınıyorlar? Hangi gerekçeyle alınıyorlar? Duyduğumda üzüldüm. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Su vermiyorlar Müyesser Hanım'a, su. Hayat bu, su ya. Sen nasıl vermezsin? Tanırsınız herhalde, öyle kilolu bir insan da değil. Şimdi ne yaptı bu gazeteciler? Neymiş casusluk yapacaklarmış. Bu kadar da ayağa düşürmeyin bu durumu. Nereden çıkarıyorsunuz bunları?

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel içeride neden? Eğer bu memlekette bir casus aranıyorsa, bu memlekette devletin sırlarını peşkeş çekenler aranıyorsa o da Kozmik Oda’yı açanlardır."

Kılıçdaroğlu, Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunması sonucu CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'liler Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine de değindi. "Üç arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. Bunlar darbe döneminde yaşadığımız olaylar. Yapılan yanlıştır. Anayasaya aykırıdır. Kendilerinin yaptığı bu anayasaya bile aykırıdır. İktidara diyeceğim tek şey; hiçbir baskı karşısında, hiçbir CHP'li boyun eğmez" değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Enis Berberoğlu için devletin sırlarını açığa çıkarmaktan dava açıldı. MİT TIR’ları sır mıydı? O TIR’lara ilişkin tutanakları tutan hakim ve savcılar nerede? Terör örgütü üyeliğinden tutuklu. Teröristin tutanak tuttuğu bir olay nasıl sırdır? Şimdi kafa kafaya vermişler seçim kanununu nasıl değiştiririz diye düşünüyorlar. Nasıl değiştirirseniz değiştirin, siz gidicisiniz arkadaş."

© Fotoğraf : CHP CHP grup toplantısında, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun masasına anayasa, gözlük ve kalem bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle: