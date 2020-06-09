Kayıt
15:37 09 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan 3 ismin vekilliğinin düşürülmesine tepki: Bunlar darbe döneminde yaşadığımız olaylar

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 4015
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102558/03/1025580329_0:81:1200:756_1200x675_80_0_0_ba2fa913c0d18d174670f67c6478301b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006091042217292-kilicdaroglu-hicbir-baski-karsisinda-hicbir-chpli-boyun-egmez/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'liler Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bunlar darbe döneminde yaşadığımız olaylar. Yapılan yanlıştır. Anayasaya aykırıdır. Kendilerinin yaptığı bu anayasaya bile aykırıdır" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Sözlerinin başında Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in 'askeri casusluk' iddiası nedeniyle gözaltına alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Biz ülkemizde nasıl huzura erişeceğiz? Ülkede özgür gazeteciler varsa, kalemini satmayan, vatandaşın derdini özgürce dile getiren gazeteciler varsa, özgürlükler varsa huzura öyle erişeceğiz" dedi.

    "Özgür gazeteciler ellerinde kalemleriyle bizi bilgilendirmek istiyorlar. Haber topluyor bu gazeteciler. Zor koşularda görev yapıyorlar" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "Ama bir haber geliyor. İki gazeteci arkadaşımız gözaltına alınıyor. İsmail Dükel ile Müyesser Yıldız... Niye alınıyorlar? Hangi gerekçeyle alınıyorlar? Duyduğumda üzüldüm. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Su vermiyorlar Müyesser Hanım'a, su. Hayat bu, su ya. Sen nasıl vermezsin? Tanırsınız herhalde, öyle kilolu bir insan da değil. Şimdi ne yaptı bu gazeteciler? Neymiş casusluk yapacaklarmış. Bu kadar da ayağa düşürmeyin bu durumu. Nereden çıkarıyorsunuz bunları?

    Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel içeride neden? Eğer bu memlekette bir casus aranıyorsa, bu memlekette devletin sırlarını peşkeş çekenler aranıyorsa o da Kozmik Oda’yı açanlardır."

    Kılıçdaroğlu, Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunması sonucu CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'liler Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine de değindi. "Üç arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. Bunlar darbe döneminde yaşadığımız olaylar. Yapılan yanlıştır. Anayasaya aykırıdır. Kendilerinin yaptığı bu anayasaya bile aykırıdır. İktidara diyeceğim tek şey; hiçbir baskı karşısında, hiçbir CHP'li boyun eğmez" değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    "Enis Berberoğlu için devletin sırlarını açığa çıkarmaktan dava açıldı. MİT TIR’ları sır mıydı? O TIR’lara ilişkin tutanakları tutan hakim ve savcılar nerede? Terör örgütü üyeliğinden tutuklu. Teröristin tutanak tuttuğu bir olay nasıl sırdır? Şimdi kafa kafaya vermişler seçim kanununu nasıl değiştiririz diye düşünüyorlar. Nasıl değiştirirseniz değiştirin, siz gidicisiniz arkadaş."

    © Fotoğraf : CHP
    CHP grup toplantısında, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun masasına anayasa, gözlük ve kalem bırakıldı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

    • Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. Eve gitmediler, bazıları hayatlarını kaybetti. Hepsine şükran borçluyuz. Dilek hemşireyi unutmadım. En çok beni sarsan Dilek hemşire oldu. Bu virüsün hem dayanışma kültürümüzü hem acıları paylaşmamızı sağlayan bir özelliği olduğunu unutmamamız lazım. Kimlik, siyasi görüş tanımıyor. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir.

    • Sağlık çalışanları arasında ayrım yaparsan haksızlık yapmış olursun. Tıbbi sekretere, güvenlik görevlilerine, sağlık işçilerine, hasta bakıcılara, hastaların yemeğini hazırlayan aşçılara, radyoloji teknisyenlerine ek ödeme verilmedi. Bunlar doğru değil. Devletin saygınlığına gölge düşürür. Yardım yapacaksan hepsine yap, ayrımcılık yaparsan sen devleti iyi yönetemiyorsun anlamına gelir.

    • Yüz binlere iş yeri kapanacak, milyonlarca insan işsiz kalacak, ne yapalım, bundan nasıl beraber çıkarız diye görüşülmesi lazım. Bir toplantı yaptılar sadece yandaşlar çağrıldı. Ziraat Odaları Başkanı, Eczacılar Odası Başkanı, TTB Başkanı çağrılmaz mı? Bunlar vatan haini mi? Çözümü anlatacaklar sen de oturup bakanlarınla birlikte dinleyeceksin.

    • Bütün okullar kapandı, on binlerce kantin kapandı. Berberler, kahveler kapandı. Sosyal devlet olarak biz bu önlemleri aldığımızda ortaya çıkan sorunları nasıl çözeriz diyecektiniz.

    • 'Faizi düşürdüm kredi alabilirsiniz, borçlanabilirsiniz' dediniz. Hadi borç veriyorsun, bir çeki ödenmemiş bir kişinin bankadan kredi alma ihtimali yok. Madem ki böyle bir bela var gelin sicil affı çıkaralım, gerekirse vatandaş kredisini alsın dedik. Yapmadılar, çünkü biz söyledik.

    • Vatandaşın dükkanını kapatıyorsan, diyeceksin ki "Devlette israfa son vereceğim" İsraf genelgesi çıkar dedik, bizde israf yoktur diyor. Allah akıl fikir versin. Ben söylemiyorum, sayın Bülent Arınç söylüyor. "İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz" Doğru söylüyor. Har vurulup harman savrulan bir süreci yaşadık.

    • Bütçe konuşulurken koronavirüs yoktu. Yeni bir bütçe yapmamız lazım. Sosyal devleti ayağa kaldıralım, vatandaş bize güvensin dedik bu da olmadı.

    • Yüz binlerce iş yeri kapandı. Yapılan doğruydu. Peki evine gönderdiğiniz kahveciye ne yaptınız? Biz olsaydık, 'Evinde otur, rahat otur, senin 3 aylık kiranı ben ödeyeceğim devlet olarak' derdik. Bu devlet için büyük bir yük değil.

    • Esnafın başına bela olan bir stopaj vergisi var. Kira gelirini ben elde etmiyorum, git mal sahibinden al alacaksan. Bunu da kaldıralım dedik. Bu konuda kanun teklifini CHP verdi. Bunun takipçisi ben de olacağım siz de olun. Kaldırılması için kim el kaldırmıyorsa kara defterin bir köşesine yazın.

    • Bütün çiftçi kardeşlerim dinlesin; sizin borcunuz yok, Türkiye Cumhuriyeti devletinden alacağınız var.

    • Evimizde oturuyoruz, ya 3 ay süreyle internet ücretlerini düşürüyorum diyemez miydiniz? Gençlere sesleniyorum, sizin AK Parti'ye oy verme gibi bir lüksünüz olamaz, yok öyle bir şey. Öğrenim kredisi çekmiş 5 milyon kişi. 280 binine icra geldi.

    • Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Akşam olunca diziler izlenir. Diziler bizim akşam hayatımızın önemli bir parçası. O diziler nasıl çekiliyor diye hiç düşündük mü? Hepimizin bildiği sadece yıldızlar, onlar yüksek paralar alıyorlar. Onun arkasında büyük bir ordu var. Bu kişilerin çoğu kayıt dışı çalışıyor. Bunların sahibi bile yok. Işıkçıydı, setçisiydi, yani bu insanlara bir yardım yap. Tiyatro kapandı, sinemalar kapandı. Para var, milleti kandırıyorsunuz. 320 milyon lira para var. Nerede? Kültür Bakanlığı'nda. Bu rakam 2017'ye ait. Şimdi Allah bilir 500 milyon liradır.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki koronavirüs önlemlerine Aerobot da katıldı
    Karikatür
    Venezüella Dışişleri Bakanı: Guaido, Caracas’taki Fransız elçiliğine sığındı
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet