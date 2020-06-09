Çaldığı altınları bozduramayınca hırsızlık yaptığı kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta

Çanakkale'de bir kuyumcuyu soyan hırsız, altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakayı ele verdi.

Söz konusu hırsızlık olayı, geçtiğimiz cumartesi günü Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi.

'Kepez Kuyumculuk' adlı iş yerine giren 19 yaşındaki Doğuş H., altın alma bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı ve el çabukluğuyla tezgah üzerinde bulunan bilezikleri alarak gözden kayboldu.

Soyulduğunu anlayan kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE Kuyumcuyu soyan 19 yaşındaki Doğuş H., Ezine'de yakalandı.

WhatsApp grubu sayesinde yakayı ele verdi

Çaldığı bilezikleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurmak isteyen Doğuş H., yakayı burada ele verdi.

Çanakkale Kuyumcular Derneği’ne ait WhatsApp grubuna altınlarının çalındığını bildiren kuyumcu Yusuf Çağlan’ın mesajına arkadaşları tepkisiz kalmadı. Ayvacık’taki kuyumcu durumu fark edince, Doğuş H. bilezikleri tezgahın üzerinde bırakıp kaçtı.

Durum yeniden polis ekiplerine bildirilince 6 farklı hırsızlık olayına karışan Doğuş H. Ezine'de yakalandı.

Çanakkale’de 18 yıldır kuyumculuk yapan Kepez Kuyumculuk’un sahibi Yusuf Çağlan, "Sabah genç bir çocuk geldi ve çeyrek altın alacağını söyledi. Bir tane çeyrek altın verdim. Dükkanda ismim yazdığı için o da 'Annemin selamı var' deyince yumuşadık herhalde. Bilezikleri çıkardım, tezgahın üzerine bilezikleri bıraktım. ‘Abime de bir saat almam lazım’ dedi. Saatleri çıkardım, bir tane saat beğendi. Saatin kutusunu çıkardım, daha büyük bir kutu istedi. Başka kutu aramak için dolaba eğildim, bilezikler tezgahın üzerindeydi. Kafamı çevirdiğimde çocuk gitmiş. 3 tane bileziği alıp, gitmiş. Polisi aradım durumu bildirdim. Sonra WhatsApp grubundaki dernek arkadaşlarıma yazdım, 20 dakika sonra iş çözüldü” dedi.

Çağlan, "Ayvacık'taki bir kuyumcuya gitmiş o da yazışmaları görünce durumu anlamış ve 'Sen bunları çaldın mı?' demiş. 'Çalmadım, babama haber vereyim' diyerek bilezikleri de tezgahın üzerinde bırakıp gitmiş. Aradan 5 dakika geçti bana mesaj çekti.'Abi senden aldığım bilezikler Ayvacık’ta bir kuyumcuda. İrtibata geç, bileziklerini al’ diye. Sonrasında şahsın kim olduğunu öğrendik” diye konuştu.