Beşiktaş'ta darp ettiği eski sevgilisini, serbest bırakıldıktan sonra bıçakladı

Beşiktaş'ta geçen cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından dün akşam Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakla yaraladı.

İstanbul Beşiktaş'ta cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İ.(25) , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eski sevgilisine şiddet uygulayan Nazir İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam bıçakla yaraladı

Nazir İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından dün akşam 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne keserek önce darp etti ardından da elinden ve boynundan bıçakla yaraladı. Nazir İ., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Savcılık makamında alınan ifadesinin ardından Ümit A. 'Alt soyu rehin alma ve Silahla yaralama' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Ümit A. yı tutuklayarak Ereğli Kapalı ceza evine gönderdi.