İYİ Parti'nin 'Ayasofya ibadete açılsın' önerisine AK Parti'den ret: 'Gerekli adımlar temmuzda atılacak'

İYİ Parti'nin Ayasofya'nın toplu ibadete açılmasına dair önerisi, AK Parti'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla kabul edilmedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Danıştay'ın konuyla ilgili kararı temmuz ayında vereceğini belirterek "Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun Ayasofya'nın toplu ibadete açılmasına ilişkin olarak verdiği önerge, AK Parti'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oyları neticesinde kabul edilmedi.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, öneriye 'şimdilik' ret verdiklerini söyledi. Muş, "Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.

Grup Başkanvekilimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın D.Müsavat Dervişoğlu tarafından "Ayasofya Cami’nin Müslümanlar için toplu ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi Ak Parti'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oyları neticesinde kabul edilmemiştir. pic.twitter.com/guxrRjHIYD — İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) June 9, 2020

'Biz Ayasofya'nın ibadete açılmasına değil, İYİ Parti'nin grup önerisine ret oyu verdik'

Muş, daha sonra bazı internet sitelerinde yer alan haberlere tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabında bir açıklama yayınlayan Muş, "Bazı internet siteleri sözlerimi çarpıtıp yalan haber yapmış. Biz Ayasofya'nın ibadete açılmasına değil, İYİ Parti'nin grup önerisine ret oyu verdik. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler bizim Ayasofya davamızı anlayamaz" dedi.

Bazı internet siteleri sözlerimi çarpıtıp, yalan haber yapmış.



Biz Ayasofya’nın ibadete açılmasına değil; İYİ Parti’nin grup önerisine ret oyu verdik.



“Zulüm 1453’te başladı” diyenler bizim Ayasofya davamızı anlayamaz!



Meclis tutanağındaki ifadelerim aynen şöyledir; pic.twitter.com/A9wU43gIgN — Dr. Mehmet Muş 🟢🇹🇷 (@mehmedmus) June 9, 2020

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