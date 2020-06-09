Koronavirüs testi pozitif çıkan Hilvan Belediye Başkanı: Benimle temasta olanlar test yaptırsın

Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum.

Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen. pic.twitter.com/4aJmWDigKf