Koronavirüs testi pozitif çıkan Hilvan Belediye Başkanı: Benimle temasta olanlar test yaptırsın

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, koronavirüsü yakalandığını duyurdu ve kendisiyle temas halinde olanlara test yaptırmaları çağrısında bulundu.
Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum.— Aslan Ali BAYIK 🇹🇷🟢 (@aslanalibayik) June 9, 2020
Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen. pic.twitter.com/4aJmWDigKf
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen” ifadelerini kullandı.
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