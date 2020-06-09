Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı

Yurtiçi havayolu ödemelerinde kredi kartı taksit sınırı yenilendi. BDDK, seyahat ve konaklama için sınırın 12 aydan 18 aya yükseltildiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.