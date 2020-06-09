İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde saat 18:44'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün saat 18:44'te İzmir'in Menderes ilçesinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD'ın verilerine göre depremin hemen ardından 2.6 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.