CHP'li Özel'e TBMM'de yumruklu saldırı

TBMM TV'deki yayına, Meclis'te Mahalle Bekçileri Kanunu görüşmelerinde yaşanan gerginlik yansıdı. Görüşmede CHP'li vekiller, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla yavaş oy kullanma eylemi yaptı.

MHP'li vekiller, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'uzun süre bekletildiği' gerekçesiyle CHP'ye karşı yoğun tepki gösterdi.

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in konuşması ise MHP'li vekiller tarafından engellenmeye çalışıldı. Özel'in arkası dönük iken MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un yumruklu saldırına uğradı.

CHP'li Özel, Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu 'Şimdiki Zaman Siyaset' programında uğradığı yumruklu saldırı anını şöyle anlattı:

"Önergelerdeki konuşma hakkımızı elimizden almaya çalıştılar. İçeriye doğru giderken MHP’li Olcay Kılavuz bana yumruk atamaya çalıştı. Hafif bir darbe aldım. Olcay Bey’in ciddi bir yaralanması var. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle, alçakca yapılan saldırı püskürtüldü."