Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlıya verilen ceza belli oldu: Ağırlaştırılmış müebbet

Manisa’nın Soma ilçesinde, ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan Türkan Kulu’yu 7 ve 10 yaşlarındaki iki kızının önünde 19 yerinden bıçaklayarak öldüren imam nikâhlı eşi Zakir Barçin’in yargılandığı davada, zanlıya ağırlaştırılmış müevvet cezası verildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde, ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Türkan Kulu’yu 7 ve 10 yaşlarındaki iki kızının önünde 19 yerinden bıçaklayarak öldüren imam nikâhlı eşi Zakir Barçin’in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Barçin’i hiçbir iyi hal veya tahrik indirimi uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı İrem Demir, “Aldığımız bu karar hiçbir indirim uygulanmaması ve en yüksek sınırdan ceza verilmesi bakımından tüm kadın cinayeti davaları için emsal teşkil etmektedir” dedi. Kararı değerlendiren avukat İrem Demir, sanığın, Türkan Kulu’nun hamile olduğunu bilmesine rağmen tüm soğukkanlılığı ile bu cinayeti işlediğini belirtti.