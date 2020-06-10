Selçuk Bayraktar: Bir rekor daha kırıldı

Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2

⠀

2

0

0

.

0

0

0

⠀

S abırla

A şkla

A zimle

T ürkiye için..

⠀

Göklerde görevde...

⠀

Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..

⠀

Semalarımızda Hür ve Özgür...

⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/o2rVs55F2h