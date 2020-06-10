Selçuk Bayraktar: Bir rekor daha kırıldı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek, "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" ifadelerini kullandı.
Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 9, 2020
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S abırla
A şkla
A zimle
T ürkiye için..
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Göklerde görevde...
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Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..
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Semalarımızda Hür ve Özgür...
⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/o2rVs55F2h
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