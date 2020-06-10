ODTÜ'lü matematikçiler FETÖ'nün şifresini kırdı

FETÖ'den yakalanan denizci bir yüzbaşı, örgütün askeri sınavlarda üyelerine şifreli aday numarası verdiğini itiraf etti. Şifreleri çözen ODTÜ'den matematik uzmanları, "Numaraların böyle hazırlanması Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür" raporu verdi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, denizci yüzbaşı E.A. 2017 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Savcılıkta itirafçı olmak istediğini söyleye yüzbaşı E.A.’nın anlattıkları, sınav sorularını çalıp örgüt üyelerinin sınavlarda başarılı olmasını sağlayan FETÖ'nün özel şifreleme yöntemiyle ilgiliydi.

Askeri okul mülakatlarından önce adaylar şifreleniyor, şifreli aday FETÖ’cü subaylar tarafından verilen en yüksek notla okula seçiliyordu. Mülakat heyetinin tamamı FETÖ’cü olmasa da FETÖ’cülerin verdikleri notlarla adayların mülakatı geçmeleri sağlanıyordu.

Tüm sınavlardaki şifreleme yöntemleri 2 yıl sonra ortaya çıkarıldı

E.A. itiraflarında örnekler de verdi. Mesela bir yıl aday numaralarının sonu çift rakamlar olan öğrenciler okula girmişti, başka bir yıl ise aday numaralarının toplamı 21 olan öğrenciler. E.A.’nın anlattıkları FETÖ operasyonlarının merkez üssü olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda mercek altına alındı.

Ancak iddiaların bilimsel olarak da kanıtlanması gerekiyordu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilirkişiler sınavları ve adayların numaralarını incelemeye aldı. İki yıl sonunda tüm sınavlardaki şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı.

Bilirkişi heyeti 13 Aralık 2019’da yazdığı raporda bu aday numaralarının tesadüfen verilmiş olamayacağını belirterek, "Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür" dedi.

Rapora göre örgüt 2005, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan hava astsubay sınavlarında öğrencilere şifreli numaralar vermişti.

TSK’ya sızdırılan 1079 astsubay tespit edildi

İzmir'deki sınavlarda şifreyle TSK'ya sızdırılan 1079 astsubay tespit edildi. Bunların 437’si hakkında zaten işlem yapılmış, 639’unun ise ankesörlü telefonlar aracılığı ile örgütün imamlarıyla irtibatlı olduğu saptanmıştı.

Bilirkişilerin tespitini, önceden yapılan çalışmalar da doğruluyordu. Bunun üzerine dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı henüz haklarında adli işlem yapılmamış, 181’i muvazzaf 191 TSK mensubu hakkında yakalama kararı verildi. İzmir polisi tam 22 ayrı ilde eşzamanlı operasyonlar yaparak gözaltıları gerçekleştirdi.