Nişanlısını boğazını keserek öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Maskeli adamlar bize zarar vermek için geldi

Eskişehir’de nişanlısı Emrah Öztürk’ü öldüren Zehra Aras, savunmasında nişanlısını ormanda maskeli bir adamın öldürdüğünü iddia ederek, "Engelliydi, onunla evlenmem için para gönderiyordu. Antalya’ya tatile gidiyordum. Kafa dinlemek istiyordum. Alkollüydüm. Bende alkolün etkisi üç gün geçmez, bu yüzden önceki ifadelerim doğru değildir” dedi.

Eskişehir’de geçen aylarda Zehra Aras (22), nişanlısı ile birlikte kent ormanına gitti. Burada Emrah Öztürk’ün (28) boğazını keserek 8 yerinden bıçaklayan Aras, daha sonra kent ormanından ayrıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Aras şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya’ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Aras, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan Aras, Öztürk’ün engelli olduğunu, adli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisi ile evlenmesi için sürekli para gönderdiğini söyledi.

Aras, “Ben Emrah Öztürk ile 2016 da Facebook üstünden tanıştık. Çok takipçim vardı. Kendisi arkadaşlık isteği gönderdi. Başlarda arkadaş olduk. Zaman sonra para gönderiyordu ve karşılık olarak evlenmek istedi. Başta evlenmek istemiyordum. Sakat bir çocuktu engelli gibiydi. 'Akıl hastası sanırım' dedim. Ona rağmen iyi anlaşıyorduk. Ondan sonra sende böyle şeyler falan var ben doğuştan böyleyim dedi. Buna rağmen kabul ettim, çok iyi bir insandı. 'Ben evlenmeye hazır değilim' dedim. 'Rahatsızlığından dolayı kabul etmeyebilirim' dedim. 'Ben sana çok para veririm, sana bakarım, bu teklifimi kabul et. Hasta olduğundan dolayı bana el süremezsin buna razıysan evlenirim, odamın kapımı kitlerim' dedi. Çok iyi arkadaştık bana sürekli para gönderiyordu. 3-4 yıl boyunca hiç sıkıntımız yoktu. Zihinsel engelli, akıl hastası olduğunu öğrendim. 2019 yolunda sınavlarım vardı sonra evlenelim dedi” ifadelerini kullandı.

'Maskeli adamlar bize zarar vermek için geldiler sanki'

Yaşadıkları olay anını anlatan Aras, Öztürk’ü maskeli bir adamın öldürdüğünü, daha sonda başka bir adamın kendini kovalayınca kaçtığını belirtti.

Aras, “Ailesinin de haberi vardı para gönderdiğinden. Çünkü çocuk hastaydı. Annesi olmadan göndermezdi. Elden hiç almadım. 8 ay boyunca sözlü kaldık. Ailesi bana daha çok değer veriyordu. Parayla çocuklarını sattıkları ve çocukları ile evlendiğim için. Komşular gelsin görsünler dedi. Çok iyiydi aramız bu süreçte, bize gelir kalırdı, ben de kalırdım onlarda. Şubat ayında bana illa buraya gelmemi istedi. Kar kış kıyamet sınavım var sonra geleyim dedim. Çok ısrar etti, eşya alacağımızı söyledi. Sonra gittim yanlarına. İyi karşılandım. Evlerinde 2 gün kaldım. Ailecek oturuyorduk. Sadece iki kere geldim buraya. Bütün şehir merkezini gezdirdiler. Emrah bana altın almaya başladı. Kuyumcuya da gittik. Düğünde alırsın dedim. Sen buraya kadar gelmişsin dedi. İçiyorduk olaydan önceki gün. Olay günü kalktım başım ağrıyordu. Çabuk hazırlan hastaneye gidelim dedi. Dışarı çıktık. Emrah karşıya geçmemi söyledi. 'Burada bir arkadaşım var acil onu görmem lazım' dedi. Ben de güvendim. 'Ama bura orman' dedim. 'Arkadaşım gelene kadar bu ormanda gezelim sen seversin' dedi. Baya baya ilerledik gezdirdi beni. Ne kadar güzel bir yer dedim. Kıyafetim kirlenir oturmayalım dedim. 'Arkadaşım da birazdan gelir' dedi. Yerler ıslak olduğundan dolayı yere oturmadım. Emrah kısa bir süre oturduktan sonra montunu çıkardı havanın sıcak olduğunu söyleyip. Cebinden de kesici bir alet çıkardı. 'Ne yapıyorsun Emrah?' dedim. 'Senle oyun oynayacağız, seni öldüreceğim' dedi. 'Şakaysa komik değil zaten alkollüyüm' dedim. Daha sonra bana doğru geldi. Ben de ittirip kaçtım. Hem koşuyorum hem de imdat diye bağırıyordum. Bir adam ağaçların arasından çıktı, siyah elbiseli ve yüzü kapalıydı bir tane adam Emrah’ı durdurdu." dedi.

Söz konusu kişinin ses tonundan erkek olduğunu anladığını ve olayın şokuyla kendisinde olmadığını belirten Aras, "Emrah’ın önünü kesti. Emrah’a 'Yapma' dedim, Emrah’ın elinden bıçağı aldı, bir tane karnına sağladığına şahit oldum ama adamın yüzü kapalıydı. Bağırmaya başladım, 'Yapma' dedim. Kanı görünce bilincim yerinde değildi. Ormanın yukarı tarafında aynı şekilde bir adam daha çıktı ben öyle kaçtım. Bize zarar vermek için geldiler sanki. Kaçtım bir şekilde çıkış yolunu buldum. Arkamı döndüm ormandan çıkamadım. Kime haber vereceğimi bilemedim. Olayın şokuyla bilincim gitmişti” ifadelerini kullandı.

'Bende alkolün etkisi 3 gün sürer'

Mahkeme heyetinin 'Olayın ardından süre geçmesine rağmen neden ifadelerin farklı?' sorusuna cevap veren Aras, “Daha önceki ifadelerimi kabul etmiyorum. Mahkemede verdiğim ifadeye itibar edilsin. Bende alkolün etkisi 3 gün sürer. Ben Emrah’ı bıçaklamadım, parasını almadım, mahkemede verdiğim ifade doğrudur” diye konuştu.

'Antalya'da biraz tatil yapıp memleketime gidecektim'

Zanlı Aras, mahkeme heyetinin, 'Kaçmıyorsan neden Kars’a değil de Antalya’ya bilet aldın?' sorusuna ise, “Kendi memleketime gidiyordum. Antalya’da biraz tatil yapıp memleketime gidecektim. Olayın etkisinden kurtulmak istedim. Tatil sonucu Kars’a gidecektim” şeklinde konuştu.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 10 Eylül’e ertelendi.