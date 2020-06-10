Kayıt
13:00 10 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Nişanlısını boğazını keserek öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Maskeli adamlar bize zarar vermek için geldi

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104222/31/1042223171_0:92:2993:1775_1200x675_80_0_0_dab33e02df8a7854073073a067fb1afb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006101042223215-nisanlisini-bogazini-keserek-olduren-zanlinin-ifadesi-ortaya-cikti-maskeli-adamlar-bize-zarar/

    Eskişehir’de nişanlısı Emrah Öztürk’ü öldüren Zehra Aras, savunmasında nişanlısını ormanda maskeli bir adamın öldürdüğünü iddia ederek, "Engelliydi, onunla evlenmem için para gönderiyordu. Antalya’ya tatile gidiyordum. Kafa dinlemek istiyordum. Alkollüydüm. Bende alkolün etkisi üç gün geçmez, bu yüzden önceki ifadelerim doğru değildir” dedi.

    Eskişehir’de geçen aylarda Zehra Aras (22), nişanlısı ile birlikte kent ormanına gitti. Burada Emrah Öztürk’ün (28) boğazını keserek 8 yerinden bıçaklayan Aras, daha sonra kent ormanından ayrıldı.

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Aras şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya’ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

    Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Aras, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan Aras, Öztürk’ün engelli olduğunu, adli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisi ile evlenmesi için sürekli para gönderdiğini söyledi.

    Aras, “Ben Emrah Öztürk ile 2016 da Facebook üstünden tanıştık. Çok takipçim vardı. Kendisi arkadaşlık isteği gönderdi. Başlarda arkadaş olduk. Zaman sonra para gönderiyordu ve karşılık olarak evlenmek istedi. Başta evlenmek istemiyordum. Sakat bir çocuktu engelli gibiydi. 'Akıl hastası sanırım' dedim. Ona rağmen iyi anlaşıyorduk. Ondan sonra sende böyle şeyler falan var ben doğuştan böyleyim dedi. Buna rağmen kabul ettim, çok iyi bir insandı. 'Ben evlenmeye hazır değilim' dedim. 'Rahatsızlığından dolayı kabul etmeyebilirim' dedim. 'Ben sana çok para veririm, sana bakarım, bu teklifimi kabul et. Hasta olduğundan dolayı bana el süremezsin buna razıysan evlenirim, odamın kapımı kitlerim' dedi. Çok iyi arkadaştık bana sürekli para gönderiyordu. 3-4 yıl boyunca hiç sıkıntımız yoktu. Zihinsel engelli, akıl hastası olduğunu öğrendim. 2019 yolunda sınavlarım vardı sonra evlenelim dedi” ifadelerini kullandı.

    'Maskeli adamlar bize zarar vermek için geldiler sanki'

    Yaşadıkları olay anını anlatan Aras, Öztürk’ü maskeli bir adamın öldürdüğünü, daha sonda başka bir adamın kendini kovalayınca kaçtığını belirtti.

    Aras,  “Ailesinin de haberi vardı para gönderdiğinden. Çünkü çocuk hastaydı. Annesi olmadan göndermezdi. Elden hiç almadım. 8 ay boyunca sözlü kaldık. Ailesi bana daha çok değer veriyordu. Parayla çocuklarını sattıkları ve çocukları ile evlendiğim için. Komşular gelsin görsünler dedi. Çok iyiydi aramız bu süreçte, bize gelir kalırdı, ben de kalırdım onlarda. Şubat ayında bana illa buraya gelmemi istedi. Kar kış kıyamet sınavım var sonra geleyim dedim. Çok ısrar etti, eşya alacağımızı söyledi. Sonra gittim yanlarına. İyi karşılandım. Evlerinde 2 gün kaldım. Ailecek oturuyorduk. Sadece iki kere geldim buraya. Bütün şehir merkezini gezdirdiler. Emrah bana altın almaya başladı. Kuyumcuya da gittik. Düğünde alırsın dedim. Sen buraya kadar gelmişsin dedi. İçiyorduk olaydan önceki gün. Olay günü kalktım başım ağrıyordu. Çabuk hazırlan hastaneye gidelim dedi. Dışarı çıktık. Emrah karşıya geçmemi söyledi. 'Burada bir arkadaşım var acil onu görmem lazım' dedi. Ben de güvendim. 'Ama bura orman' dedim. 'Arkadaşım gelene kadar bu ormanda gezelim sen seversin' dedi. Baya baya ilerledik gezdirdi beni. Ne kadar güzel bir yer dedim. Kıyafetim kirlenir oturmayalım dedim. 'Arkadaşım da birazdan gelir' dedi. Yerler ıslak olduğundan dolayı yere oturmadım. Emrah kısa bir süre oturduktan sonra montunu çıkardı havanın sıcak olduğunu söyleyip. Cebinden de kesici bir alet çıkardı. 'Ne yapıyorsun Emrah?' dedim. 'Senle oyun oynayacağız, seni öldüreceğim' dedi. 'Şakaysa komik değil zaten alkollüyüm' dedim. Daha sonra bana doğru geldi. Ben de ittirip kaçtım. Hem koşuyorum hem de imdat diye bağırıyordum. Bir adam ağaçların arasından çıktı, siyah elbiseli ve yüzü kapalıydı bir tane adam Emrah’ı durdurdu." dedi.

    Söz konusu kişinin ses tonundan erkek olduğunu anladığını ve olayın şokuyla kendisinde olmadığını belirten Aras, "Emrah’ın önünü kesti. Emrah’a 'Yapma' dedim, Emrah’ın elinden bıçağı aldı, bir tane karnına sağladığına şahit oldum ama adamın yüzü kapalıydı. Bağırmaya başladım, 'Yapma' dedim. Kanı görünce bilincim yerinde değildi. Ormanın yukarı tarafında aynı şekilde bir adam daha çıktı ben öyle kaçtım. Bize zarar vermek için geldiler sanki. Kaçtım bir şekilde çıkış yolunu buldum. Arkamı döndüm ormandan çıkamadım. Kime haber vereceğimi bilemedim. Olayın şokuyla bilincim gitmişti” ifadelerini kullandı.

    'Bende alkolün etkisi 3 gün sürer'

    Mahkeme heyetinin 'Olayın ardından süre geçmesine rağmen neden ifadelerin farklı?' sorusuna cevap veren Aras, “Daha önceki ifadelerimi kabul etmiyorum. Mahkemede verdiğim ifadeye itibar edilsin. Bende alkolün etkisi 3 gün sürer. Ben Emrah’ı bıçaklamadım, parasını almadım, mahkemede verdiğim ifade doğrudur” diye konuştu.

    'Antalya'da biraz tatil yapıp memleketime gidecektim'

    Zanlı Aras, mahkeme heyetinin, 'Kaçmıyorsan neden Kars’a değil de Antalya’ya bilet aldın?' sorusuna ise, “Kendi memleketime gidiyordum. Antalya’da biraz tatil yapıp memleketime gidecektim. Olayın etkisinden kurtulmak istedim. Tatil sonucu Kars’a gidecektim” şeklinde konuştu.

    Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 10 Eylül’e ertelendi.

    Etiketler:
    Cinayet, Bıçaklama, nişanlı, Eskişehir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Doğal Dünya & Vahşi Yaşam (Profesyonel) kategorisinde birinci seçilen Güney Afrikalı fotoğrafçı Brent Stirton'un Pangolins in Crisis isimli çalışması
    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları
    Karikatür
    Venezüella Dışişleri Bakanı: Guaido, Caracas’taki Fransız elçiliğine sığındı
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet