Diyarbakır'da koronavirüs vakaları arttı, HDP Bakan Koca'ya sordu: Kaç kişi karantinada?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması için soru önergesi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, "Diyarbakır'da son iki hafta içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı kaçtır? 40 binden fazla kişinin Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındığı doğru mudur? Vakaların hızla artmasının nedenleri nedir?" sorularına yanıt istedi.

Koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Son günlerde vaka sayısının arttığını, birçok ev ve mahallenin karantinaya alındığını belirten HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Meclis'e verdiği önergede vaka sayısındaki artışın nedenini ve kaç kişinin karantinada olduğunu sordu.

Kentte ikinci dalga endişesi yaşandığını ve 2 pandemi hastanesinde klinik sayısının 5'e çıkarıldığını söyleyen Dağ, hastanelerde yatak kapasitelerinin dolduğunu ifade etti.

Dağ, yeni tanı konulanların evlerinde izole edildiğini, 40 binden fazla kişinin ev karantinasına alındığının iddia edildiğini söyleyerek, ciddi önlemlerin alınmadığı şehirde, artan vaka sayılarının yurttaşlarda korku ve paniğe neden olduğunu belirtti.

'Diyarbakır'da kaç kişi hayatını kaybetti'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, HDP'li Dağ, yanıtlaması istemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu soruları yöneltti:

Diyarbakır'da son iki hafta içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı kaçtır?

Diyarbakır'da pandemi süresince Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı kaçtır?

Son 2 hafta içerisinde Diyarbakır’da karantinaya alınan kişi sayısı kaçtır?

'Kovid-19 vakalarının hızla artmasının nedenleri nelerdir?'