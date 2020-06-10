Şanlıurfa'da belediye başkanından sonra yardımcısının da Kovid-19 testi pozitif çıktı

Dün Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkan yardımcısı Şengül de test yaptırdı.

Testi pozitif çıkan Şengül, tedavi için hastaneye götürüldü.

Öte yandan dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da tedbir amacıyla hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Gerek burada ve gerek arayarak tüm iyi niyetleriyle şifa dileğinde bulunan sevgili dostlarımıza, yakınlarım ve hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum.



Şuan sadece tedbir amacıyla haatanede tedavi görmekteyim. Hamd olsun durumum çok iyi. Hepinizi çok seviyorum. pic.twitter.com/pUKzZM6wb0 — Aslan Ali BAYIK 🇹🇷🟢 (@aslanalibayik) June 9, 2020

​Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerek burada ve gerek arayarak tüm iyi niyetleriyle şifa dileğinde bulunan sevgili dostlarımıza, yakınlarım ve hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Şu an sadece tedbir amacıyla hastanede tedavi görmekteyim. Hamdolsun durumum çok iyi. Hepinizi çok seviyorum" dedi.