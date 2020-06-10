Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) etkileriyle ilgili konuştu. Akar, "Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- (Celp işlemleri) 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

- Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var.

- Suriye'deki operasyonlarımızı ilk günkü heyecanla yerine getirmekteyiz. ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bölgede tacizler ve tecavüzler var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

- (Asker uğurlama törenleri) Gençlerimize yakışmayan bazı manzaraları görüyoruz. Sağlıklı dönmeleri ve birliklerine teslim olmaları önemli.

- Şu ana kadar 50 milyona kadar cerrahi maske üretildi. İlaç fabrikamızda dezenfektan üretimi devam ediyor. Ateş ölçer, termal kamerayı da üretir hale geldik.

- Terörle mücadele konusunda kararlıyız. Bu konuda biz Irak'ta gerekli konuşmaları yapıyoruz. Fakat buradaki diğer taraftan da terörle mücadele konusunda yapılması gereken ne varsa yapıyoruz.

- Bölgede mücadele yoğun şekilde devam etmekte. Genel anlamda operasyonel değil ayrıca MİT ile özel hedeflere karşı da teknik, taktik, başarılı operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

- 24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi.

- Terör örgütünden kaçışlar çoğaldı. Teslimler çoğaldı. Buraya katılımlar azaldı. Bu terör örgütünün sözde başındakiler, bunun bir çıkar yolu olmadığını anladılar. Bizim dileğimiz alttakilerin de bunu anlamaları. Gelip adalete teslim olmaları.

- En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bizim için durmak yok, devam edeceğiz.

- (Libya'daki gelişmeler) Hafter kendi başına bir güç olarak çıkmadı ortaya. Bir takım güçlerin kullandığı bir araç olarak bulunuyordu. Bunun geleceğini, kabiliyetini gördüler. Bu destek ortadan kalktıkça Hafter'in de orada kaybolacağı kesin.

- Hatta teyide muhtaç bazı haberlere göre Hafter'in Libya dışında olduğu, başka bir ülkede olduğu yönünde bilgiler var.

- Ne Yunanistan ne bir başka ülke İslam karşıtlığıyla, Türk karşıtlığıyla bir yere varamaz. Bu yapılan yanlışlar kendilerini etkiler.

- Ayasofya her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Siz bu yapıyı hiçbir şekilde dizayn etmeye kalkamazsınız.

- (Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Savaşa hazırız' açıklaması) O bir dil sürçmesidir. Yunanların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun olmadığını, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Biz Yunanistan ile Ege'de Kıbrıs'ta Trakya'da bütün sınırlarımızla iyi komşuluk ilişkilerine dayalı olarak, barışçıl yöntemlerle konuşmak suretiyle sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyoruz.

- 23 adanın 16'sı Lozan anlaşmasına karşı-aykırı olarak silahlandırıldı. Gayri askeri statüdeki adalar. Bunu istemek tehdit mi? Karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke yok. Biz bu kadar abartılı durumlar karşısında dahi soğukkanlılığımızı koruyoruz. Görüşelim, konuşalım diyoruz.