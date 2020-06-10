MHP'li Kılavuz'un saldırısına uğrayan CHP'li Özel: Bizi yenecek varsa, aklıyla yenebilir

TBMM'de dün MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğrayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saldırının utanç verici olduğunu söyleyerek, "Şans eseri yara almadan kurtulduk. Bizi yenecek varsa, sözüyle, aklıyla yenebilir. Sözümüzü sözle yenecek, aklımızı aklı ile bastıracak bir rekabeti özlüyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'teki yumrukla kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Şans eseri yara almadan kurtulduğunu belirten Özel, "CHP'liler, onların sözcüleri bir santim eğilmeyecek, bir adım geri gitmeyecek, bir kelime eksik konuşmayacaktır" ifadesini kullandı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un kendisine arkadan saldırdığını söyleyen Özel, "Bir milletvekilinin bir başka milletvekiline, bir başka insana, canlıya bırakın arkadan saldırması, şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk. Meclis, parlamento, konuşulan yer manasındadır. Bizi yenecek varsa, sözüyle, aklıyla yenebilir. Sözümüzü sözle yenecek, aklımızı aklı ile bastıracak bir rekabeti özlüyoruz. MHP'de özlüyoruz, AK Parti'de özlüyoruz" dedi.

T.B.M.M’nde konuşma hakkını kısıtlamaya direnen ve özgürlüğü savunan grup başkan vekilimiz Özgür Özel’e arkadan saldıran vandallığa karşı asla taviz vermeyeceğiz. Meclis sorunlarımızı konuşacak. Çözüm arayacak. Çalışacak. Asla yılmayacağız. pic.twitter.com/vfbELuIAx5 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 9, 2020

​"Biz bir santim eğilebiliriz, bir adım geri gidebiliriz ama bunun maliyeti bu karanlık koalisyonun Türkiye'ye diz çöktürmek olur" diyen Özel, "CHP'liler, onların sözcüleri bir santim eğilmeyecek, bir adım geri gitmeyecek, bir kelime eksik konuşmayacaktır. CHP sizden korkmayacak, asla yılmayacak, asla ve asla bir adım geri atmayacaktır" ifadelerini kullandı.