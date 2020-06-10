Dört yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı, 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı

Şanlıurfa'dan Eskişehir'in İnönü ilçesine mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte gelen 4 yaşındaki bir çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca kişilik çadır kent karantina altına alındı.

Eskişehir'in İnönü ilçesine ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan gelen 4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çocuk gözlem altına alınırken, 200 nüfuslu çadır kent 14 günlüğüne karantina altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İnönü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince virüs testi pozitif çıkan çocuğun temas halinde olabileceği düşünülen işçiler ile ailelerinden numune örnekleri alındı.

6 kişilik filyasyon ekibi çadırların bulunduğu bölgede çalışmaya devam ederken, izole altına alınan çadırlarda yaşayan işçilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak.

Bölgeye giriş ve çıkışlar ise polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.