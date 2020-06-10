Bahçeli: Irak’ın güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. "Irak’ın güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı var" diyen Bahçeli, "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yayınladı ve Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Sözlerine "Türk milleti gönül ve kültür coğrafyalarında varlık-birlik mücadelesi veren soydaşlarının her zaman, her şart altında yanında olmuş, bu kapsamda tarafını ve tercihini sağlam bir iradeyle göstermiştir" diye başlayan Bahçeli, devamında "Asırlara dayanan, ortak acı ve anılarla beslenen, köklü ve ahlaki kucaklaşmayla temellenen, tarih ve inanç bağlarıyla zenginleşen millet olma hali Türklüğün geçmişten bugüne uzanan devasa muvaffakiyetidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti: