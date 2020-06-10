Bakan Karaismailoğlu: 4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimizle iş başındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında büyük bir başarı kaydettiğini belirterek, “4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümlerimizle siber sınırlarımızı 7/24 korumak için hazır kıta iş başındayız” dedi.