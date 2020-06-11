Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' mesajı: Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez

Değerli arkadaşım,

İki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde! Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun.