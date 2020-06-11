Adana'da HTŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Adana’da HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HTŞ/HAD’a yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlıların, örgüt adına cihat etmek amacıyla Suriye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları, örgüte elaman kazandırma ve aktarım faaliyetleri içerisinde bulundukları öğrenildi.