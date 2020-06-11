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    Erdoğan: Erken seçim filan yok, niye seçim yapalım?

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimle ilgili tartışmalara "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın" yanıtını verdi.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MKYK toplantısında yaptığı konuşmada seçim, kadına şiddet ve turizm konularını değerlendirdi.

    Kadına yönelik şiddet uygulayanların serbest bırakılmasını eleştiren Erdoğan, İstanbul’da yaşanan bir olayı örnek gösterdi. Erdoğan, Türkiye’ye yabancı turist girişini sağlamak için Almanya Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı’yla yaptığı görüşmeleri de aktardı.

    'Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler'

    Erken seçim olacağıyla ilgili iddialara değinen Erdoğan, şunları söyledi:

    "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi konuşan bir tek muhalefet. Arka arkaya açıkladığımız paketler onları rahatsız etti. Şimdi yeni dönemde, seçim ve siyasi partiler yasalarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için bir komisyon kurduk. Onlar çalışmaları yapıp önümüze getirecek."

    'Merkel'den turizm için kapıların açılmasını istedim'

    Erdoğan, turizm gelirlerinde kayıp yaşanacağını, bu açığın sağlık turizmiyle kapatılmaya çalışacağını dile getirdi.

    Bu konuda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerini aktaran Erdoğan, "Bu sene turizmden olan kaybımızı sağlık turizmi ile gidermeyi planlıyoruz. Merkel ile yaptığım görüşmede turizm için kapıların açılmasını istedim. Rusya’yla da aynı şekilde. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde turizm için belli kurallarla girişlere izin vereceğiz” dedi.

    Kadına şiddete tepki: 'Bu nasıl olur, nasıl serbest kalır?'

    Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunumu sırasında konu kadına yönelik şiddete geldi. Soylu’nun pandemi döneminde tüm dünyada kadına yönelik şiddet artarken Türkiye'de azaldığı iddiası üzerine Erdoğan devreye girerek İstanbul'da yaşanan ve medyaya yansıyan bir olaydan örnek verdi.

    Erdoğan, İstanbul Beşiktaş’ta Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Nazir İlgin’in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi” dedi.

    Soylu da “Sonra tutuklandı. Şu anda içeride” yanıtını verdi. Erdoğan, Soylu’nun anlattığı, ‘telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi’nin de bir an önce tamamlanmasını istedi.

    Etiketler:
    AK Parti MKYK, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Erken seçim, Kadına şiddet, Türkiye, Almanya, Rusya, Vladimir Putin, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan
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