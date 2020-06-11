Bakan Karaismailoglu: Yurt dışı uçuşları 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle başlayacaktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, yaptığı açıklamada "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır'' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları da yeniden başladı.