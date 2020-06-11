Mersin Valiliği: Cennet Mağarası'ndaki asansörü eleştirmek projeye onay verenlere haksızlık, engellilere duyarsızlık

Mersin Valiliği, Silifke ilçesindeki Cennet Mağarası'ndaki asansör ile Cehennem Mağarası'na yapılan seyir terasına yönelik eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, ören yerlerinde yapılan çalışma ve projelerin kişilerin şahsi görüşlerine göre değil, uzmanların inceleme ve onayına göre gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı.

Seyir terası ve asansörün Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onayladığı projeler çerçevesinde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Herkesin malumudur ki; bu kurullar her projeyi en ince detayına kadar incelemekte ve bu anlamda bu ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiçbir çalışmaya izin vermemektedirler. Ayrıca dünyanın da birçok ören yerinde de bu tür projeler bulunmaktadır. Bu anlamda bu konuyu istismar etmeye çalışan konunun uzmanı olmayan kişilerin bu kurullardaki uzmanların görüşlerine de saygılı olmaları gerekmektedir" denildi.

'Kuru kuruya karşı çıkmak haksızlık'

Asansör sayesinde engelli bireylerin de doğa harikası güzellikleri göreceğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan dört yüz elli merdiven basamağıyla inilen ve bu proje kapsamında aslına uygun şekilde restorasyonu yapılarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde Cennet Obruğu'na inmeyi sağlayan merdivenlerden tekrar çıkışın bu haliyle bile kolay olmadığı, yaşlı insanların çıkmakta zorlandığı ve hatta rahatsızlandığı, bunun da buraya gelecek turistleri olumsuz etkilediği de bir gerçektir. Bu projelere karşı çıkanların aşağıda rahatsızlanan bir kişinin yukarıya nasıl çıkarılacağını veya engelli bireylerin burayı nasıl ziyaret edeceklerini de ifade etmeleri gerekmektedir. Yoksa kuru kuruya karşı çıkmak, herhangi bir bilimsel veri ortaya koymadan ve bu sorulara cevap vermeden eleştirmek hem bu onayları veren kuruldaki uzmanlara karşı haksızlık hem de yaşlı ve engellilerimize karşı duyarsızlıktır. Bu bakımdan yapılan projeyle ilgili bazı şahısların ortaya koyduğu karşıt fikirler haksız ve yersiz açıklamalardır."