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    SunExpress, dış hat uçuşlarına başladı

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    Sputnik Türkiye
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    SunExpress, 10 Haziran itibarıyla kademeli olarak dış hat uçuşlarını başlattı. Şirket, özel izinler kapsamında Ankara'dan Düsseldorf'a, Antalya'dan Hamburg'a, İzmir'den Zürih'e gerçekleştirdiği uçuşlar ile Ankara, Antalya ve İzmir'den dış hat uçuşu düzenleyen ilk hava yolu şirketi oldu.

    SunExpress, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce getirilen sağlık önlemleri kapsamında dış hat uçuşlarına başladığı ilk gün İzmir'den 9, Antalya'dan 7 ve Ankara'dan 3 Avrupa şehrine karşılıklı toplam 38 uçuş gerçekleştirdi. Şirketin, ülkelerin seyahat yasaklarını kaldırmalarına bağlı olarak ilerleyen günlerde genişletilmiş dış hat uçuş planını duyuracağı belirtildi. Hava yolu şirketi, merkezi Antalya'dan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine her gün uçuş düzenliyor. Şirket, ayrıca Amsterdam'a haftada üç, Brüksel'e haftada iki ve Paris ile Kopenhag'a ise haftada bir kez sefer sunuyor. İzmir kalkışlı Almanya uçuşlarını ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a her gün, Berlin'e haftada beş kez, Hamburg ve Hanover'e haftada üç kez olarak planlayan hava yolu, diğer Avrupa kentlerinden Zürih'e haftada dört, Amsterdam'a haftada üç, Brüksel ve Viyana'ya haftada iki, Paris, Kopenhag ve Stockholm'e haftada bir kez İzmir'den uçuş düzenliyor.

    Merkezleri Antalya ve İzmir'in yanı sıra Anadolu şehirlerini de Avrupa'da en çok noktaya bağlayan hava yolu şirketi, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Ordu-Giresun, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu'nun 11 şehrinden Almanya'nın Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart ve Hanover kentlerine uçuyor. Hava yolu, Ankara ve Münih arasında sunacağı günlük uçuşların yanı sıra Amsterdam ve Brüksel gibi pek çok Avrupa kentine de uçuş düzenliyor.

    Avrupa ülkelerinde hala uygulanmakta olan ve önümüzdeki günlerde kaldırılması beklenen seyahat kısıtlamaları çerçevesinde şu an için sadece Avrupa Birliği vatandaşlarının yanı sıra Avrupa'da oturma izni, çalışma izni veya aile birleşmesi amacıyla D tipi pasaportu olan Türk vatandaşlarının kabul edildiği bu uçuşlar, ilerleyen günlerde genişletilerek güncellenecek.

    Koronavirüs önlemleri

    Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az üç saat erken gelmelerini tavsiye eden hava yolu şirketi, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri almaktadır.

    Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan hava yolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

    Bunlara ek olarak, uçaklarda düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99.9'luk başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli temizliyor.

    Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, uçuşlara alınmayacak.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, sefer, Uçuş, SunExpress
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