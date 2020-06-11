Almanya'nın seyahat kararına Türk turizmcilerden tepki: Bu resmen ırkçılık

Almanya, koronavirüs nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararını AB dışındaki ülkelere 31 Ağustos'a kadar uzattığını resmen açıkladı. Kararı eleştiren Türk turizmciler ise "Bu karar tamamen siyasidir. Bu yaptıkları da resmen ırkçılıktır" diyor.

Almanya, Kovid-19 nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlama kararını Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için 31 Ağustos’a kadar uzattığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tatil yapmak isteyen pek çok kişinin Türkiye, ABD ve Kuzey Afrika’ya gitmek istediğinin farkında olduğunu, seyahat uyarılarının eylülden önce gözden geçirileceğini söyledi.

Akşam'dan Özgül Öztürk'ün haberine göre, Alman medyası, kısıtlamanın kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu hafta telefonla görüşeceğini yazdı. Yasak kapsamında yer alan 160 ülke içinde Türkiye de var. Rusya’yla birlikte Türkiye’nin en önemli iki turizm destinasyonu arasında yer alan Almanya’nın bu kararıyla Türk turizmi zarar görebilir. Çünkü pandemi dolayısıyla azalsa da Türkiye her yıl ortalama 5.5 milyon Alman turist ağırlıyor. Almanya’nın kararını siyasi olarak değerlendiren turizm sektörü temsilcileri, “Bu resmen ırkçılıktır” diyor.

'Bu karar tamamen siyasi'

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz, en fazla Kovid-19 vakasının İtalya ve İspanya'da olduğunu ancak Almanya'nın bu ülkelere kapılarını açarken Türkiye'ya kapattığını belirterek "Türkiye, Kovid-19’la mücadelede dünyaya örnek oldu. Avrupa’daki bütün yayınlar da bunu manşetine taşıdı. Bütün aramalarda Türkiye birinci sırada yer alıyor. Bu talebi görüp turistle kendi ülkelerinde kalsın, AB ekonomisine katkı sağlansın istiyorlar. Ama bu karar tamamen siyasidir. Bu yaptıkları da resmen ırkçılıktır. Bu tür krizlerin önüne geçmek için Rusya’da olduğu gibi Almanya’da da yerleşik bir Türk tur operatörü kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İspanya ve İtalya'ya kaptırırız'

Pronto Tour’un sahibi Ali Onaran da Almanya'nın özellikle güney bölgeleri için önemli bir destinasyon olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Almanlar bu kararla pandeminin AB ekonomisine verdiği zararı karşılamak için turizm gelirleri Schengen ülkelerinde kalsın istiyor. Yoksa tedbirlerde onlardan çok daha iyiyiz. Bu kararla maalesef en önemli iki pazarımızdan biri olan Alman turisti İspanya ve İtalya’ya kaptırırız. Bu süreçte biz turizmciler iç pazara odaklanacağız. Güneydeki otellerin sadece yüzde 15’ini yerli turistle dolduruyoruz. Bunu en azından yüzde 25’lere çıkarmalıyız.”

'Gurbetçi de gelmeyecek'

Almanya’nın aldığı bu kararın tamamen siyasi olduğunu vurgulayan Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin de "Almanya’nın aldığı bu karar tamamen siyasi. Bu karar ülkenin turizm ekonomisi, AB ülkelerine kalsın diye alınıyor. Bakanlık yetkililerimizin Almanya’yla görüşerek bu kararın uygulanmaması için çalışmalar yapacağına inanıyorum. Aksi takdirde Almanya’yı Hollanda, Belçika, İsviçre ve Polonya takip edebilir. İşin bir başka boyutu da 3 milyon gurbetçimiz var orada. Onlar yazın memleketlerine gelmek için uçuşların açılmasını bekliyordu. Bu durum onları da etkileyecek" dedi.

'Hem sektör hem turist için hayal kırıklığı oldu'

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sonrası yaşanan süreçte tüm ülkelerin turizmdeki ilk amacı iç turizmi harekete geçirmek olacak. Avrupa Birliği de Schengen sınırlarını iç sınır olarak kabul ediyor ve üye ülkeler birbirlerini turizm gelirleri açısından da destekliyor. Alman hükümetinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelere olan seyahat kısıtlamasını 31 Ağustos tarihine kadar uzatması yönünde aldığı karar turizm sektörü için üzücü bir karar. Seyahat kısıtlaması süresinin uzatılması hem bizim hem de Türkiye’ye seyahat planı yapan misafirlerimiz için hayal kırıklığı oldu.”