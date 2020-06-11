Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma kullanması yeniden ücretsiz

Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz yararlanma uygulaması normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'den yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kıymetli hemşehrilerim; Salgın nedeniyle geçici olarak askıya aldığımız 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması yeniden başlamıştır. Yeni normalleşme sürecinde 10.00-20.00 saatlerinde serbest kartlarınızı kullanabilirsiniz."
Kıymetli hemşehrilerim;— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 11, 2020
Salgın nedeniyle geçici olarak askıya aldığımız 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması yeniden başlamıştır.
Yeni normalleşme sürecinde 10.00-20.00 saatlerinde serbest kartlarınızı kullanabilirsiniz. https://t.co/BkN3CSXERT
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