İstanbul Esenyurt'ta gitiği aile sağlığı merkezinde babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazmayan doktora demir çubuk ve bıçakla saldıran adam tutuklandı.

Esenyurt'ta dün yaşanan olayda, babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.

Sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen saldırı görüntüleri polise ulaştırılarak şikayette bulunuldu.

İstanbul'da sağlık çalışanlarına demir çubuk ve bıçakla saldıran zanlı tutuklandı https://t.co/cgZlomc2Ae pic.twitter.com/E2c2vo0Y64 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2020

​Görüntüleri izleyen Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri şahsın Enginay E. olduğunu tespit ederek kendisini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan cezaevine gönderildi.