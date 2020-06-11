CHP'li Kaboğlu 'Topkapı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı' sözüne açıklık getirdi

CHP İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak malı" şeklindeki ifadesine açıklık getirdi. Kaboğlu, bu yapıların insanlığın ortak mirası olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak malı" ifadesi nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Kaboğlu, sözlerinin tam halinin "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü insanlığın ortak mirası bunlar. Anasayasamız 63. maddede bunu öngörüyor ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır" şeklinde olduğunu belirtti. Kaboğlu, şöyle devam etti:

"Tarihsel ve kültürel eserlerimizi, insanlığın ortak mirası statüsünde evrensel değerler olarak sahiplenmek ve onların bu anlayışla daha iyi korunmasını önermek, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni, 'Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi' olarak (Anasaya, Bşlg.) savunmaktır."

TBMM'deki sözlerimi çarpıtmak isteyenlere; işte sözler ve amaç: pic.twitter.com/umNpIYbvqZ — İbrahim Ö. Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) June 11, 2020

'Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz'​

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Kaboğlu'na kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. "Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış... Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi. Açık ve net söylüyoruz. Bu şekilde düşünenler Libya meselesinden Doğu Akdeniz’e ve Suriye meselesine kadar sadece başka devletlerin tezlerini dillendiriyor. Hükümet eleştirisi değil bu. Muhalefet etmek değil. Sistematik olarak başka devletlerin tezini savunuyorlar. Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. Türkiye tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlamentosunda yapıyorlar. Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz."