AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ayvalı istifa etti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, bir tartışma programında kullandığı "FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" şeklindeki ifadesi nedeniyle görevinden istifa etti.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında kullandığı "FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" ifadesi nedeniyle görevinden istifa etti.

İstifa kararını kişisel Twitter hesabı üzerinden duyuran Ayvalı, "Dün akşam CNN Türk’te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ’nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ayvalı istifa ettihttps://t.co/HrfIihzJgu pic.twitter.com/ajBxtiUKoO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2020

Ayvalı şöyle devam etti:

"Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum."

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum. — Emre Cemil Ayvalı 🟢 🇹🇷 (@emrecemil35) June 11, 2020

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