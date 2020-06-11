Dezenfektan kullanan veteriner hekim, polis kontrolünde alkollü çıkınca ehliyetine el kondu

Koronavirüs salgını başladığı günden itibaren sıkça kullanılan dezenfektan Manisa'da ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu. Veteriner hekim B.B., kliniğine giderken kullandığı dezenfektan sebebiyle polis uygulamasında 0.30 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulan veteriner hekim, cezaya itiraz etti.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, Yunusemre ilçesinde veteriner hekimliği yapan 46 yaşındaki B.B., 6 Haziran’da kliniğine giderken polis uygulamasına takıldı. Alkol kullanmadığını iddia eden B.B., polis uygulamasında 0.30 promil alkollü çıkarak ehliyetine 6 ay el konuldu ve bin 228 TL para cezası kesildi.

Duruma tepki gösteren B.B., yaptığı araştırma neticesinde kullandığı dezenfektanın sebep olduğunu ortaya çıkardı. Kendi iş yerinde küçük bir deney yapan B.B., ilk olarak dezenfektanı kullandıktan sonra maske takarak 2.5 dakika bekledi. B.B. daha sonra aldığı alkol metre cihazına üfleyerek 0.19 promil alkol çıktığını gördü.

Polis uygulamasındaki alkol metrede alkollü çıkmasının sebebinin kullandığı dezenfektan olduğunu gören B.B., daha sonra itiraz etmek için avukatı Haşim Çelik aracılığıyla Manisa Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

'Dezenfektan ve kolonya alkol etkisi yapıyor'

Avukat Çelik, şöyle konuştu:

"Böyle bir durumun olması mümkün değil. Bu durumun nasıl olabileceğine yönelik yaptığımız araştırmada kullanılan dezenfektanın içindeki alkolün insanlarda yan etkisi yaptığı ve maske etkisiyle sanki alkol kullanmış havası yarattığını gözlemledik. Bunu kendimizde test ettik. Dezenfektanı kullandıktan sonra 2.5 dakika bekledik ve sonra alkol metreye üfledik. Ardından neredeyse 0.19 ile 0.20 arasında promil alkollü çıktığını gördük. Küçük deneyi kolonya ile de denedik ve aynı sonuç çıktı. Gerekli birimler tarafından bunun araştırılmasını istiyoruz. Bunun için gereken tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz."