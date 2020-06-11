Türkiye İçişleri Bakanlığı genelgesi: Rusya’ya uçuşların tahmini başlangıç tarihi 15 Temmuz

Sputnik’in ulaştığı Türkiye İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Ankara, salgın nedeniyle durdurulan Rusya uçuşlarının temmuz ortasında başlamasını istiyor, bunun için Rusya tarafının onayını bekliyor.

Sputnik haber ajansının ulaştığı Türkiye İçişleri Bakanlığı genelgesinde, son Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadelede görülen iyi gelişmeler nedeniyle kamu hayatının normalleştirilmesi ve tarifeli uluslararası uçuşlara geri dönülmesiyle ilintili tedbirlerin ele alındığı kaydediliyor.

İçişleri genelgesinin ekinde yer alan tahmini uçuş başlangıç tablosunda ise, Rusya’ya tarifeli uçuşların 15 Temmuz’da yeniden başlatılabileceği, bunun için Moskova’dan teyit beklendiği belirtiliyor.

Genelge ekine göre Türkiye ile karşılıklı olarak uçuşların başlatılabileceği diğer ülkeler ve tahmini uçuş başlangıç tarihleri şu şekilde: Danimarka-22 Haziran, Japonya-15 Haziran, Kanada-1 Temmuz, Kazakistan-20 Haziran, Pakistan-10 Temmuz, Sırbistan-21 Haziran, Tunus-27 Haziran, İsviçre-15 Haziran, İsveç-1 Temmuz, Gürcistan-1 Temmuz, İspanya-1 Temmuz, Belarus-1 Temmuz, Kuzey Kıbrıs-12 Haziran, Arnavutluk-22 Haziran, Fas-15 Temmuz.

Ayrıca Ukrayna’dan bu ülkeye uçuşların 1 Temmuz’da başlaması için teyit beklendiği belirtiliyor. Ürdün’den de buraya tarifeli uçuşların 15 Temmuz’da başlaması için onay beklendiği kaydediliyor.

© Fotoğraf : T.C.İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi

© Fotoğraf : T.C İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi