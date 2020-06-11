Buldan: Bazı çevreler sürekli bir seçim ittifakı çağrısı yapıyormuşuz gibi algılıyor ve bu algıyı yaymaya çalışıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, daha önce yaptığı ittifak açıklamasıyla ilgili olarak "Özellikle bazı kesimler, bazı çevreler sürekli bir seçim ittifakı çağrısı yapıyormuşuz gibi algılıyor ve bu algıyı yaymaya çalışıyorlar. Oysa bizim yaptığımız çağrı bir demokrasi ittifakı çağrısıdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan demokrasi ittifakı konusunda yaptıkları açıklamaların bazı medya kuruluşları tarafından farklı bir algıyla yansıtıldığını söyledi.

"Yaptığımız açıklamalarda genel olarak 'şeffaf ittifak' diyoruz ve yandaş medyanın bunu farklı bir şekilde algıladığını ve farklı bir şekilde yansıttığını da görüyoruz. Bizim şeffaf ittifak çağrımız aslında çerçevesi geniş düşünülmüş bir demokrasi ittifakı çağrısıdır. İttifak deyince özellikle bazı kesimler, bazı çevreler sürekli bir seçim ittifakı çağrısı yapıyormuşuz gibi algılıyor ve bu algıyı yaymaya çalışıyorlar" ifadesini kullanan Buldan, şöyle devam etti:

"Oysa bizim yaptığımız çağrı bir demokrasi ittifakı çağrısıdır. Bu demokrasi ittifakı çağrısı seçimlerden ibaret olmayan, seçimlerle sınırlı kalmayan bu gidişatı durdurmaya ve birlikte demokrasi mücadelesi vermeye dönüktür. Biz halihazırda bir bileşen partisiyiz. Ancak bu ülkede siyaset tasfiye edilmeye çalışılıyorsa, Türkiye’nin demokratları, aydınları, siyasetçileri hala cezaevinde ise ve hala Türkiye toplumuna bir saldırı varsa o zaman bu ittifakın daha da büyümesi daha da genişlemesi gerekmektedir. Kimse yaptığımız çağrıları, yaptığımız ittifak açıklamalarını farklı bir yere çekmesin. Bizim çağrımız tüm demokrasi güçlerinedir ve kalıcı bir demokrasi ittifakı içindir."

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Buldan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

'Çaresiz değiliz'

"Bugün Halkların Demokratik Kongresi’ni ziyaret ettik. Bu bir dayanışma ziyareti. Önümüzdeki dönemde yapacağımız demokrasi mücadelesi planlamamızı birlikte örmek; yaşanan saldırıları, inkar politikalarını, HDP ve Kürtlere yönelik saldırıları geri püskürtmek ve bu saldırılar karşısında demokrasiyi inşa etmek ve ortak hareket etmek adına bugün buradayız. Biz biliyoruz ki bu gidişattan Türkiye’nin birçok kesimi rahatsız. Toplum yaşanan bütün bu saldırılar karşısında büyük bir rahatsızlık yaşıyor. İşte bizler bütün bu saldırılar karşısında çaresiz olmadığımızı, alternatifsiz olmadığımızı söylemek üzere bu demokrasi yürüyüşümüzü başlattık. Demokrasi yürüyüşümüz aslında 1 Haziran itibariyle tutum belgemizin açıklanmasıyla birlikte hayata geçirildi. Bizim demokrasi yürüyüşümüz sadece Edirne ve Hakkari’den başlayacak Ankara’da sonra erecek olan bir yürüyüşle sınırlı değil.

'Geri adım atmadık'

Biz bu demokrasi yürüyüşümüzü, darbeye karşı demokrasi mücadelemizi, 1 Haziran’da tutum belgemizle birlikte kamuoyuna açıkladık. Tutum belgemizin iki önemli mesajı vardı. Birinci mesajı Türkiye’de adalet, özgürlük, kadın özgürlüğü ve çevre için, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümü için, savaşların son bulması için, aş ve iş için ortak bir mücadele çağrısıydı. Bütün bu ifade ettiklerim iktidarın yarattığı siyasi iklim nedeniyle büyük bir tehdit ve tehlike altındadır. Türkiye’de çözülmesi gereken ana başlıklardır. Demokrasi, adalet, özgürlük, Kürt sorunu, kadın sorunu, gençlik sorunu, aş ve iş sorunu, doğa sorunu; bütün bunlar çözülmesi gereken sorunların başında geliyor. Yeni bir anayasa çağrısı yaptık tutum belgemizde. Türkiye’nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey, şu an yürürlükte olan ve halkları inkarla başlayıp hakları kısıtlayan anayasanın bir an önce değiştirilmesidir. Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaçtır aslında. Bütün bu başlıkların hayata geçmesi için bir çağrı yaptık tutum belgemizde. Bütün bu saydığımız başlıkların hayata geçmesi için sadece HDP’nin değil tüm demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladık. Birinci mesajımız buydu. İkinci mesajımız bütün bu saldırılar karşısında hükümete, siyasi iktidara asla geri adım atmayacağımızın mesajıydı. Bugüne kadar yapılan saldırılar, bize vermiş olduğumuz demokrasi ve özgürlük mücadelesinden asla geri adım attırmadı.

'Amacımız toplumla bütünleşmek'

Bu tutum belgemiz büyük bir yankı uyandırdı Türkiye’de. Bunun hemen ardından diğer aşamaları hayata geçirmek için Edirne ve Hakkari’den başlayıp Ankara’ya gideceğimiz Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşümüzü planladık. 15 Haziran’da ben Edirne’den, Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar Hakkari’den yola çıkacağız ve bu yürüyüşümüz Ankara’da sonlanacak. Bu sırada bulunacağımız kentlerde toplumla bütünleşmek, toplumla bir arada olmak ve bu süreç içerisinde herkesle görüşmektir amacımız. İstanbul’da özellikle işçilerle, emekçilerle, kadınlarla bir araya gelmeyi esas alıyoruz. İstanbul’da yapacağımız çalışmalar içerisinde sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, kadın örgütlerini ziyaret etmek bulunuyor. Onlarla süreci tartışacak ve demokrasi yürüyüşünde ortak hareket etme çağrımızı yineleyeceğiz.

'İki kentten mesajlar vereceğiz'