Kütüphaneye şortla giden kadın 'müdür rahatsız oluyor' diye uyarıldı

Kocaeli Gebze’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ne giden genç bir kadın iddiaya göre güvenlik görevlisi tarafından 'Bir daha kütüphaneye şortla gelmemesi' konusunda uyarıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 20 yaşındaki M.U. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gebze Gençlik Merkezi kütüphanesinde giydiği şort nedeniyle sorun yaşadı.

Güvenlik görevlisi tarafından ‘Bir daha buraya böyle gelme' diye uyarıldığını söyleyen M.U. “3-4 gündür şort giyiyordum. Bakışların değiştiğini fark etmeye başladım. Dün güvenlik görevlisi yanıma geldi. Müdür beyin talimatıyla geldiğini söyledi. ‘Yanlış anlama ama böyle giyinmen hoş değil' dedi. Hatlarımın, bacaklarımın çok belli olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

'Burada giyme' dediler'

Güvenlik görevlisinin “Bizim müdür beyimiz bu tarz şeylerden rahatsız oluyor” şeklinde konuştuğunu ifade eden M.U. şunları aktardı:

"Ben şort giymeye devam edeceğimi söyledim. Onlar gibi düşünmediğimi anlattım. ‘Başka yerde giy. Burada olmuyor, burada giyme' dediler. ‘Tamam' dedim konuyu kapattım. Bugün kütüphaneye gitmedim. Yarın tekrar gideceğim. Ve yine şort giyeceğim. Bir yanlış anlaşılma söz konusu yalnız onu düzeltmek istiyorum. Beni kütüphaneden çıkarmadılar. Uyardılar. Ancak bu bile başlı başına büyük bir yanlış."

Cintimar: Abartıldığı gibi değil

Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Cintimar da iddiaları doğruladı ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sözcü'ye konuşan Cintimar, “Olayla ilgili bir inceleme başlattık. Abartıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Çocuğumuz rencide edilmemiş ve dışarı atılmamıştır. Güvenlik görevlisi bir kadın arkadaşımız kapı önünde sigara içerlerken sohbet esnasında uyarıda bulunmuş. Konuyla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra resmi açıklama yapacağız” diye konuştu.