Bakan Dönmez: 55 Türk öğrenci daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu'da iş başı yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için nükleer mühendislik alanında eğitim alan 55 kişinin iş başı yaptığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter'dan yaptığı paylaşımla 55 Türk öğrencinin Rusya'daki eğitimlerini tamamlayarak, Akkuyu Nükleer AŞ'de görevlerine başladığını açıkladı.

Bakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6.5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu’da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı. 2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz. Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin.."

Akkuyu Nükleer AŞ dün yaptığı açıklamada Rusya'daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’den mezun olan 53 Türk mühendis adayının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ardından Akkuyu NGS'de işe başladığını açıklamıştı.

6.5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu’da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı.



2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz.



Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin... 🇹🇷 pic.twitter.com/wmcVj76GSd — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 11, 2020

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