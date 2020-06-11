Ankara'da etkili olan sağanak yağışta alt geçitleri su bastı, çok sayıda araç suya gömüldü

Ankara'da aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıkarken, bir ambulansın da sel nedeniyle hareket edemediği görüldü

Ankara'da etkili olan sağanak yağışta alt geçitleri su bastı https://t.co/fubC1uuIji pic.twitter.com/BySykW2zmN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2020

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