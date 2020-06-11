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    Metin Topuz

    Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye tepki: Bağımsız Türk yargısının kararlarına saygı gösterin

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    Türkiye
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    Türkiye Washington Büyükelçiliği'nden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne Metin Topuz açıklaması nedeniyle yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği'nin açıklaması yargının bağımsızlığına müdahaledir. ABD Büyükelçiliği bağımsız Türk yargısının kararlarına saygı göstermeli" denildi.

    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay ceza verilmesinin ardından bir açıklama yapılmış, "Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

    Türkiye'den ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına tepki geldi. Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği'nin açıklaması yargının bağımsızlığına müdahaledir. ABD Büyükelçiliği bağımsız Türk yargısının kararlarına saygı göstermeli" denildi.

    'Müdahale etmekten kaçınmasını tavsiye ediyoruz'

    Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "ABD İstanbul Konsolosluğu eski Türk personeli Metin Topuz, İstanbul'da ilgili Mahkeme tarafından FETÖ terör örgütüne yardım ettiği için suçlu bulundu. Yasal olarak yedi gün içinde bu karara itiraz etme hakkına sahiptir.

    ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Topuz ile ilgili yasal kararı eleştiren ve bu bağlamda mahkemenin güvenilirliğini sorgulayan açıklaması, yargı bağımsızlığına bir müdahale teşkil etmekle birlikte yabancı diplomatik misyonların rollerini ve sorumluluklarını belirleyen kural ve uygulamalarla uyuşmamaktadır.

    ABD Büyükelçiliğine bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymasını ve her durumda yasal işlemlere müdahale etmekten kaçınmasını tavsiye ediyoruz."

    ABD Ankara Büyükelçiliği: Kararın üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz

    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

    "ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz.

    Sayın Topuz, yaklaşık 30 yıldır iki ülke yetkililerinin & vatandaşlarının takdirini kazanan önemli çalışmalar yapmıştır. Talimatlarımız doğrultusunda, Türkiye & ABD kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmiş; her iki ülkedeki insanların güvenliğine katkıda bulunmuştur. Sayın Topuz'un resmi görevlerine ilişkin iddialar, yerel çalışanlarımızın ABD hükümeti adına ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yürüttükleri önemli çalışmaların kapsam ve mahiyetini çarpıtmaktadır."

    Ne olmuştu?

    ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya alması krizine neden olan, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Savcı mütalaasında, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiş, Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraatini talep etmişti. 

    Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer almıştı.

    İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğu öne sürülmüş ve casusluk suçlaması yöneltilmişti. Ayrıca 'kumpas' olarak nitelendirilen soruşturmaların koordine ve kontrolünü yaptığı iddia edilmişti.

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