Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı, İsmail Dükel serbest bırakıldı

Pazartesi sabahı gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde tutulan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız,Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay E. B. sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
Evrensel'in haberine göre savcılık, gazetecileri tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Mahkeme, Müyesser Yıldız ve astsubay E. B.'nin tutuklanmasına, İsmail Dükel'in ise serbest bırakılmasına hükmetti.
Müyesser Yıldız ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Dükel ve E.B.'nin ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlanmıştı.
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